TÜRKAV heyetinin Osmancık çıkarması

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e makamında ziyaret eden TÜRKAV Başkanı İsmail Deli ve beraberindeki heyet ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak bu çalışmaları da yerinde görme imkanı buldu.

Başkan Gelgör’e göreve geldiği günden beri tamamlanan projeleri, devam eden proje ve yatırımlarını soran Deli, yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu, şehrin çehresinin değiştiğini, bu milletin her zaman daha iyiye layık olduğunu ve bu anlamda kendilerinin de ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getiren Başkan Gelgör, göreve geldikleri günden beri her mahalleye eşit hizmet götürmeye gayret gösterdiklerini, iki yılda ilçeyi hem altyapı, hem üstyapı hem de sosyal belediyecilik çalışmaları bakımından iyi bir noktaya yükseltmeyi başardıklarını anlatan Gelgör; “MHP’nin ‘Üretken Belediyecilik’ vizyonu kapsamında “Şimdi Gönülden Hizmet Zamanı” sloganı uyarınca Osmancık halkının gönlüne dokunan çalışmalara öncelik verdik. Kenar mahallelerde vatandaşlarımız tozda, toprakta, çamurda yürürken yalnızca şehir merkezine hizmet anlayışı bizim belediyecilik anlayışımızda yoktur. Bu nedenle Osmancık’ın merkezinden uzak olan Çiftlikler, Temençe, Karapınar, Eymir Mahallerine yıllar ilk defa hizmet ulaştı. Bu mahallere 20 bin metrekare parke taşı döşendi ve çocuklarımız için oyun parkları yapıldı. Şenyurt-Esentepe ve Koyunbaba Toki konutları tamamlandı. 578 vatandaşımız ev sahibi oldu.

Yeni belediye binasını ve Mustafa Kemal Atatürk Parkı’nı tamamlayarak hizmete açtık. 2020’de indirim yaptığımız içmesuyuna 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da zam yapmadık. Eğitime, spora, kültüre ve sivil toplum kuruluşlarına da desteğimizi sürdürdük” dedi.

(Haber Merkezi)

