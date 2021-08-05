Traktör ile TIR çarpıştı

Kaza Çorum'un Osmancık ilçesi Samsun-İstanbul D-100 Karayolu Çiftlikler Mahallesi Osmancık Küçük Sanayii Sitesi kavşağında önceki gün meydana geldi.

Küçük sanayiden bakım yapıldıktan sonra Samsun-İstanbul D-100 karayoluna çıkış yaptığı sırada TIR’ı fark edemeyen traktör sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ve tedbirsizliği nedeniyle TIR’la çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yatan traktör sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı.

Kaza yerinde Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yan yatan traktör çevrede alınan sıkı önlemlerle çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa ULUSOY)

