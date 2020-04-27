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Toprak sanayi sektörü Osmancık’ta sezon açtı

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Osmancık Tuğla ve Kiremit Fabrikası 2020 yılı yaz sezonunu ilk tuğlayı çıkararak açtı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 21:25
Toprak sanayi sektörü Osmancık’ta sezon açtı

Osmancık Tuğla ve Kiremit Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şaşkın, Türkiye’de bilhassa Çorum ve Osmancık’ta toprak sanayinin sosyal ve stratejik anlamda en önemli sektörlerinden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin istihdam yükünü önemli ölçüde sırtlayan sektörde Çorum ve Osmancık'ın önemli bir merkez olduğunun altını çizen Şaşkın, “Çorum önemli toprak sanayi tesislerini bünyesinde barındırmaktadır. Her yıl gerek Çorum ilimizde, gerekse Osmancık ilçemizde dualarla ilk fırınlar yakılarak sezon başlıyordu. Bereketli, bol kazançlı bir yıl olmasını dileyerek fırınlar ateşlenecek. Osmancık’ta 9 fabrika bulunmaktadır. Bu fabrikalarda yaklaşık 900 ile 1000 kişi istihdam ediliyor. Bizim fabrikada 100 kişi istihdam ediliyor. Biz sezonu ilk etapta 20 kişi ile açtık. Bu hafta Osmancık Tuğla ve Kiremit Fabrikası olarak sezonun ilk tuğlasını çıkarmaya başladık. Bizler toprak sanayicilere iş insanları olarak hayırlı bir sezon olmasını dileriz” şeklinde konuştu.

(Mustafa ULUSOY)

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