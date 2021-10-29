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TMO, Osmancık'da çeltik alımına başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Osmancık Ajans Amirliği, tarafından günlük 150 ton çeltik alımı yapılıyor. 

Osmancık 29.10.2021, 14:50
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TMO, Osmancık'da çeltik alımına başladı

Pirincin ‘pırlanta’ ya da ‘beyaz altın’ olarak adlandırıldığı Osmancık’ta çeltik hasadı mesaisi devam ediyor. Üreticiler, hasadını yaptıkları çeltikleri kurutma işleminin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi Osmancık Ajans Amirliği’ne getirmeye başladı. 
Çeltik alım fiyatlarının açıklanmasının ardından TMO çeltik alımına başladı. Bu kapsamda TMO Osmancık Ajans Amirliğine gelen üreticiler, aldıkları randevu sırasına göre işlem yaptırırken ilk olarak ürün numunesi veriyor. Alınan numuneler analiz edilip fiyat belirlendikten sonra TMO’nun Koyun Baba Mahallesi’nde bulunan deposuna boşaltılıyor. 
Çeltik üreticileri TMO'nun alım yapmasının çiftçiler için faydalı olduğunu belirtirken, Ajans Amirliği yetkilileri Osmancık ve çevre ilçelerden günlük 150 ton çeltik alımı yaptıklarını söyledi. 
TMO, çeltikte ton başına Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira alım fiyatı uyguluyor. 

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