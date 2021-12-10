TKDK desteği ile işlerini büyüttüler

Şirketin müdürlük görevini yürüten Sevinç Aksoy, süt toplama işine yönelik girişimleri ve gerçekleştirdikleri projeleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Ankara’da market işletmeciliği yaparken 1996 yılında memleketimiz Osmancık’a dönme kararı aldık. 20 büyük başlık süt üretim çiftliği kurarak süt üretmeye başladık. 1998 yılından itibaren ise kurduğumuz işletme ile süt toplamaya ve hayvan yemi satışı yapmaya başladık.”

“SÜT TOPLAMA VE DEPOLAMA KAPASİTEMİZ İKİ KATINA ÇIKTI”

“Süt toplama merkezimizin süt soğutma ve depolama kapasitesi 8 tondur. Geçen seneye kadar bir aracımız ve 1,5 tonluk toplama tankımızla topladığımız sütü 2 günde bir anlaştığımız süt işleme firmasına gönderiyorduk. Yani soğutma ve depolama kapasitemizin ancak 3’te 1’ini kullanabiliyorduk. Kapasite artışı için yeni araç ve toplama tanklarına ihtiyacımız vardı.

“SÜT ÜRETİCİLERİMİZE VE YATIRIMIMIZA

DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

“Bundan sonra da işlerimizi büyütmek için yeni proje çağrılarını dikkatle takip edeceğiz. Ürettikleri sütü bize vererek işlerimizi büyütmemize vesile olan saygıdeğer süt üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlara güvenerek çıktığımız bu yolda, elde ettiğimiz bir başarı varsa, en büyük paya sahip olduklarını belirtmek isteriz. Ayrıca, bu yatırımımızın hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen ilimiz kamu kurumlarına, projemizde bizi cesaretlendiren ve her safhasında yanımızda olan TKDK yönetici ve çalışanlarına da teşekkürü bir borç biliyoruz.” (Haber Merkezi)

