TIR şarampole devrildi

Kaza önceki gece saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 karayolu Gökdere Köyü yol ayrımını civarlarında meydana geldi. İstanbul yönünden Samsun istikametine giden 05 DH 990 dorse plakalı TIR, yoldan çıkıp şarampole devrildi.

Olay yerine vinç ve çekiciler sevk edildi. Devrilen TIR’ın şarampolden vinç ve çekiciler yardımıyla kaldırılması esnasında kısa süreli de olsa İstanbul-Samsun D-100 karayolu kontrollü önlem alınarak araç trafiğine kapandı.

TIR kaza yerinden kaldırılınca yol tekrar açılarak trafik normale dönüldü.

(Mustafa ULUSOY)