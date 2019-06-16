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TIR devrildi: 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde pastane malzemesi yüklü TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu yaralandı.

TIR devrildi: 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde pastane malzemesi yüklü TIR, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu yaralandı.

16 Haziran 2019 Pazar 20:06
TIR devrildi: 2 yaralı

Kaza, önceki gün sabah saat 06.30 sıralarında Osmancık ilçesine 5 kilometre uzaklıkta Çiftlikler Mahallesi mevkii İstanbul-Samsun D-100 karayolunda meydana geldi.

İstanbul’dan yüklediği pastanede kullanılan malzemeleri yurt dışına götüren Sinan G. (46) yönetimindeki 76 AH 029 çekici, 76 AH 205 Dorse plakalı TIR, sürücünün sağ ön lastiğin patlaması nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Sinan Gözükara ile yanında yolcu olarak bulunan Yufel D. (47) kazada yaralandılar.

Yaralılar 112 ambulans görevlileri ile Dinlenme Tesisinde olayı görenlerin yardımıyla TIR’ın içerisinden çıkarılarak ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa ULUSOY)

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