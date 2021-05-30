Tekstil ürünleri taşıyan TIR’ın dorsesinde yangın çıktı

Olay, öğlen saatlerinde Osmancık ilçesinde meydana geldi. Amasya’dan İstanbul’a devam etmekte olan 05 DS 040 plakalı TIR’ın dorsesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark ederek TIR’ı yol kenarına çeken sürücü durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Söndürülen yangında TIR’ın dorsesinde bulunan ve içinde giyim ürünleri olduğu öğrenilen çuvalların büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa Ulusoy)

