Tarladaki anız yangını 20 traktörle söndürüldü

Boğazkale’nin Kaymaz Köyü’nde buğday ekili tarlalarda çıkan yangın, köylüler tarafından güçlükle söndürüldü. Köylüler, 20 traktörle tarlanın etrafını sürerek yangının daha fazla büyümesini önledi.

İddialara göre Kaymaz Köyü’nün Yazı mevkiinde buğday ekili arazi içerisinde bulunan elektrik trafosundan çıkan kıvılcımın olgunlaşarak kurumuş buğday ekinlerini tutuşturması neticesinde yangın çıktı. Olay yerine yakın köylüler traktörlerle yanan tarlayı sürerek yangını söndürdü.

Boğazkale itfaiye ekipleri tarafından yanan tarlalarda soğutma yapılarak yangın tamamen kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa ULUSOY)