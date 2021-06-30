Tarihi köprüde yıl sonu sergisi açıldı

Kızılırmak üzerinde bulunan ve II. Beyazıt zamanında yapılan tarihi Koyun Baba Köprüsü’nde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi yıl sonu Görsel Sanatlar Sergisi açılışı yapıldı. Sergi açılışının kurdelesi İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanvekili Seher Kökez, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci tarafından kesildi.

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan ürünlerden oluşan sergi davetliler tarafından beğeni topladı.