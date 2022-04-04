Tarihi Koca Mehmet Paşa Aşevi'nde yoksullara ramazanda aş kaynıyor

Osmanlı döneminde 1429-1438 yılları arasında sadrazamlık yapan Koca Mehmet Paşa tarafından 1430 yılında, Güney Mahallesi'ne inşa ettirilen aşevi günümüzde de işlevini sürdürüyor.

Yapıldığı dönemde cami, hamam ve aşevinden oluşan imarethanede Osmanlı'nın son yıllarına kadar yoksullara sıcak yemek verildiği, devletin zayıfladığı dönemlerde ise yılın her günü yemek dağıtılamasa da ramazan haricindeki günlerde işçilere ve muhtaçlara ekmek, ramazan ayında ise yoksullara iftar ve sahur yemeği ikram edildiği biliniyor.

Sadece caminin ayakta kalabildiği imaretteki aşevi bölümü, önceki yıllarda Osmancık Belediyesince yeniden yaptırılarak "Koca Mehmet Paşa Aşevi" olarak hizmete açıldı.

İftar ve sahurda ihtiyaç sahiplerine yemek verilen tarihi aşevinde 592 yıl önce başlatılan gelenek Osmancık Belediyesi tarafından yaşatılıyor. Aşevinde belediyenin desteğinin yanı sıra hayırseverlerin yardımıyla hazırlanan yemekler 400 haneye ulaştırılıyor.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, tarihi imarethaneyi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Gelgör, AA muhabirine, aşevinden ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile evinde yemek yapmakta zorlanan yaşlılar ve engellilere sıcak yemek ulaştırıldığını söyledi.

Aşevinde hazırlanan yemeğin belediye personelince evlere dağıtıldığını belirten Gelgör; "600 yıllık tarihi geleneğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İmaret aşevimizde 400 hanedeki 1500 kişiye her gün sıcak yemek dağıtıyoruz. Cenabı Allah bir dahaki nice ramazanlara erdirmeyi nasip etsin. İslam aleminin ramazanı şerifi mübarek olsun." dedi.

Gelgör, aşevine bağışta bulunarak tarihi geleneğe sahip çıkan Osmancık halkına da teşekkür etti.