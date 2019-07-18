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Tarihi kalede rahatsızlandı

Osmancık’ta bulunan 275 metre yüksekliğindeki tarihi Kandiber Kalesi’nin zirvesinde rahatsızlanan ziyaretçi için ambulans ve itfaiye görevlileri seferber oldu.

Tarihi kalede rahatsızlandı

Osmancık’ta bulunan 275 metre yüksekliğindeki tarihi Kandiber Kalesi’nin zirvesinde rahatsızlanan ziyaretçi için ambulans ve itfaiye görevlileri seferber oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:22
Tarihi kalede rahatsızlandı

Tarihi Kandiber Kalesi restorasyon çalışmaları sonrası ziyaretçilerin akınına uğradı. 275 metre yükseklikteki tarihi kaleye yakınları ile birlikte çıkan ziyaretçi İsa B. (62) kalenin zirvesinde aniden rahatsızlandı.

Yakınları tarafından olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulans görevlileri 275 metre yüksekliğindeki kaleye çıkarak rahatsızlanan İ.B.’ye gerekli müdahaleyi yapmalarının ardından aşağı indirmek ve ambulansla hastaneye götürmek için itfaiyeden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk müdahalesi yapılan ziyaretçinin koluna girerek ambulansa kadar götürdü. İ.B. ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İsa B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Mustafa ULUSOY)

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