Talihsiz kaza! Çatıdan düşen gazeteci Bilal Çevrim yoğun bakımda
Evinde çatı tadilatı yaparken dengesini kaybederek zemine düşen Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim yaralandı. Eşinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı.
Osmancık 09.06.2022, 12:37 09.06.2022, 19:22
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VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çevrim, buradan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen Çevrim’in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve ameliyata alınacağı öğrenildi.
Tugay GÖKTÜRK
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