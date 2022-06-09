Talihsiz kaza! Çatıdan düşen gazeteci Bilal Çevrim yoğun bakımda

VÜCUDUNDA ÇOK SAYIDA KIRIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çevrim, buradan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edilen Çevrim’in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

Tugay GÖKTÜRK