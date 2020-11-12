Talihsiz genç çatıdan düşerek can verdi

Edinilen bilgilere Mersin’in Anamur ilçesinde kayınpederinin yazlığında eşi ile birlikte tatil yapan Erhan Ak, evin çatısından su akması üzerine kontrol için çıktığı çatıda dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Çatıdan düşen genç adamın yardımına komşuları koştu. Gencin düştüğünü gören vatandaşlar 112 acil servis ekibine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Ak, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, biri 6, diğeri 1 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenilen gencin cenazesi Osmancık’a bağlı Başpınar Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

(Haber Merkezi)