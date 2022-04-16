Tahtasız, Osmancık’ta esnafın sorunlarını dinledi

İlçe esnafını ziyaret ederek yaşanan sorunlar ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, partinin esnafa yönelik projeleri hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

Beraberinde İlçe Başkanı Sadık Eker, İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Burhan Erdem, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül ve Kadın Kolları Üyeleri ile birlikte Osmancık İlçesini ziyaret eden Tahtasız, halkın ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı.

ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİ, ACI FATURASI HALKA KESİLDİ

Bir markette şeker fiyatlarının yüksekliğine dikkati çekerek, Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesinin ne derece yanlış olduğunu vurgulayan Tahtasız, “tüm uyarılarımıza rağmen aralarında Çorum Şeker Fabrikasının da bulunduğu bazı fabrikalar özelleştirildi. Devlete ait fabrikalarla, özel fabrikaların sattığı şeker arasında büyük bir fiyat farkı var. Fabrikalar özelleşti, acı faturası halkımıza kesildi. Şeker fabrikaları yeniden devletin olmalıdır” dedi.

“ESNAFIN SIRTINDAKİ YÜK HAFİFLETİLMELİDİR”

CHP’nin esnafa yönelik projeleri hakkında da bilgi veren Tahtasız, esnaf sorunlarının daha kısa sürede ve etkili bir şekilde çözülmesi için “Esnaf Bakanlığı” kurulmasının şart olduğunu savundu.

Tahtasız, AVM’lere ve zincir marketlere bir düzen getirilmesini, yerel esnafın iş yapmasının ve ayakta kalmasının sağlanmasını istedi.

Esnafın kullandığı kredilerin faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmesini talep eden Tahtasız, CHP iktidarında esnafın çektiği kredilerin faizini tamamen sileceklerini ve ana parayı da yeniden yapılandıracaklarını açıkladı. Esnafın sırtındaki borç yükünü hafifleteceklerini kaydeden Tahtasız, ticaret erbabına kapsamlı bir sicil affı getireceklerinin altını çizdi. Tahtasız, esnaf destekleri sigortası fonu kuracaklarını, kira spotajını kaldıracaklarını, küçük esnafı koruyacaklarını, haksız rekabeti önleyeceklerini bildirdi.

Tahtasız, “Esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kesintiye uğramayacak. Bağ-Kur prim borcu olsa dahi esnafın bakmakla yükümlü oldukları ailelerin sağlık hakkından yararlanmasını sağlayacak net yasal düzenlemeler yapacağız. Esnafımıza emeklilik için geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız” diye konuştu.

CHP heyeti, esnafa hayırlı işler, bereketli kazançlar temenni ederek, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının hayırlar getirmesini diledi.



