Flaş HaberÇorumlu asker şehit oldu
Su kuyusuna düşen yavru köpekler kurtarıldı
Çorum’un Osmancık ilçesinde su kuyusuna düşen yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Osmancık 11.12.2020, 16:06
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Edinilen bilgiye göre Osmancık Gürleyik Mahallesi, Ergenekon Caddesi’nde bulunan su kuyusundan sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirildi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipler 5 metre boyundaki su kuyusunda 2 adet yavru köpek olduğunu belirlediler. İtfaiye ekipleri kuyuya inerek yavru köpekleri düştükleri kuyudan kurtardı.
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