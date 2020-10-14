SP Osmancık’ta Halil İbrahim İnoğlu ile devam
Sadet Partisi (SP) Osmancık İlçe Teşkilatı’nın 7. Olağan Kongresi geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.
Osmancık 14.10.2020, 18:49
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20. Dönem Çorum Milletvekili Zülfikar Gazi, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, Osmancık eski Belediye Başkanı Hamza Karataş, SP Osmancık geçmiş dönem belediye başkan adayı Alaattin Çöl, İYİ Parti İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı, CHP İlçe Başkanı Sadık Eker, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Kara ve partililerin katıldığı kongrede Osmancık eski Belediye Başkanı Hamza Karataş’a parti rozeti takıldı.
SP 7. Olağan Kongresi’nde tek liste ile seçime gidilirken, Sadet Partisi Osmancık İlçe Başkanı Halil İbrahim İnoğlu başkanlığında yeni yönetim Mustafa Temizkan, Naci Üçgül, Murat Bulduk, Fahri Şanver, Hamdi Bahadır, Bedir Sallan, Kadir Tarhan, Zuhal İnoğlu, Necla Temizkan, Abdurrahman Yanık’tan oluştu. (Haber Merkezi)
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