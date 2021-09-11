Şenay Aybüke Yalçın’ın adı parkta yaşatılacak

Bu kapsamda, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Osmancık Şehitliği'ndeki kabri ziyaret edildi.

Aybüke öğretmenin babası Satılmış Yalçın, MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, şehit öğretmenin kabrine karanfil bırakarak, dua etti.

Baba Satılmış Yalçın, burada gazetecilere, öğretmenlerin "Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum" bilinciyle ülkenin her yerinde fedakarca görev yaptığını söyledi.

Bazı öğretmenlerin görevleri başında şehit edildiğini vurgulayan Yalçın, "Görev başındayken hainler tarafından şehit edildiler. Allah hepsini nur içinde yatırsın. 180'e yakın şehit öğretmenimiz var. Allah hiçbir aileye böyle bir acı vermesin. Cenab-ı Allah hiçbir aileyi böyle bir acıyla imtihan etmesin inşallah." dedi.

Daha sonra Osmancık Belediyesince Koyunbaba Mahallesi'ne inşa edilen Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Öztürk, törende, Şenay öğretmenin hem Türkiye'de bilinen, tanınan bir öğretmen olduğunu, diğer eğitim şehitleri gibi Türk milletinin kalbinde varlığını koruyacağından emin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin üç tarafı denizlerle, dört tarafı hainlerle çevrili bir ülke olduğunu ifade eden Öztürk, "Türkiye ne zaman ki başını ayağa kaldırdı, büyümeye başladı, hain üst aklın ve içerideki hain odakların iş birliğiyle, terör yuvaları PKK, FETÖ olarak Türk milletinin iradesini ortadan kaldırmaya ve diz çöktürmeye çalışıyorlar. Yani düşman düşmanlığını yapmaktan vazgeçmiyor. Ancak Türk milleti en son 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminde de göstermiştir ki Türk devleti ne zaman ki tehdit ve tehlike yaşadı, o zaman bir ve beraber olarak devletini korumak için İstiklal Savaşında verdiği mücadeleyi vermeye devam ediyor." dedi.

15 Temmuz'dan sonra kurulan Cumhur İttifakı'nın aynı kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Öztürk, "Bugün ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan ya da bu iradeyi ortaya koyan bir siyasetçi olmasa, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başında Devlet Bahçeli gibi, onun koymuş olduğu devlet ve millet hayatındaki 'bela paratoneri' olma konumunu koruyan bir insan olmasın, Türkiye Cumhuriyeti'ne bu kadar saldırı olmaz. Onların Ankara merkezli siyaseti temel alıp, bütün dünyaya meydan okuyarak, devletin varlığını, birliğini ve dirliğini koruma gayeleri devam ediyor, Türkiye'ye yapılan bu saldırılar da devam edecektir. Mesele Türk devletine ve milletine diz çöktürme meselesidir." diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya da Aybüke öğretmenin Türkiye'de şehitlerin sancağı olduğunu belirterek, dünyada kendini Türk hisseden herkesin onu bildiğini ve andığını görmekten mutlu olduğunu aktardı.

Türkiye'de terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Kaya, "Türkiye'de şu anda PKK'lı sayısını 200'ün altına düşürdük. Şehitlerimizin intikamını aldık, alacağız. Teröristler gerek PKK, gerek FETÖ, DEAŞ gibi örgütler Türk devletini ve milletini karşılarına aldıklarında sonucunun ölüm olduğunu bilecekler ve devletin nefesini her daim enselerinde hissedecek." ifadelerini kullandı.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan da Aybüke öğretmenin şehit olduğu yeri 2017'de genç öğretmenlerle ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"Bölücü terör örgütü PKK, 168 öğretmenimizi katletti, neden öğretmenlere saldırdı? Çünkü biliyor ki bölücülüğün, ihanetin kökü eğitimle, öğretmenle kurutulacak. Onun için öğretmenlere saldırdı. 4 yıl önce Kozluk'a genç öğretmenlerimiz birlikte gittim, aynı Aybüke gibi. Gözleri çakmak çakmak, ateş parçası her biri. Diyorlar ki 'ey PKK, boşuna uğraşıyorsunuz. Biz Türk öğretmenleri olarak fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Sizi kurutacağız.' diyorlardı. Herkes emin olsun ki öğretmenlerimiz görevinin başında memleketin her yanında. Allah onlara güç versin. Bize düşen de onlara yardımcı olmak, şehit öğretmenlerimizi unutmamak."

Osmancık Belediye Başkanı Gergör de, şehit öğretmenin hatırasını yaşatmak için ismini parka vermeye karar verdiklerini aktardı.

Aybüke öğretmenin ismini bir de caddeye vermeyi planladıklarını belirten Gelgör, "Şenay öğretmenimiz, Osmancığımızın yetiştirdiği, ilçemizin evladıdır."" dedi.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz ise eğitim neferlerinin, başta terör olmak üzere tüm kötülüklerin kaynağı olan cehaletle mücadele için beşeri ve coğrafi her türlü zorluklara rağmen en ücra noktalara giderek eğitim faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çekerek "Eğitim neferlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenlik mensuplarımızdan sonra en çok şehit veren meslek grubudur. 281 bin 951 eğitimci üyesi bulunan İLKSAN’ın yetkili kurullarında alınan kararlar ışığında, tek seferde en çok eğitim şehidinin verildiği 11 Eylül günü, 'Şehit Eğitim Çalışanlarını Anma Günü' olarak belirlenmiş ve bu kapsamda her yıl bu tarihte anma etkinlikleri düzenlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Törende konuşmaların ardından kurdele kesilerek, 168 şehit öğretmenin fotoğraf ve özgeçmişlerinden oluşan sergi gezildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca Beylerçelebi Camisi'nde öğle namazı öncesi şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.