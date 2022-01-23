Selami Çaylak hayatını kaybetti

Çorum’un Osmancık İlçesi’nin sevilen iş insanlarından Çaylaklar Pirinç Fabrikası ve Kale Otel sahibi Selami Çaylak yakalandığı amansız hastalık nedeniyle vefat etti.

Selami Çaylak’ın, uzun süredir tedavi görmekte olduğu kanser hastalığından kurtulamayarak Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Çaylak’ın kaybı başta Osmancık olmak üzere sevenlerini hüzne boğdu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

