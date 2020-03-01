Şehitler için tek yürek

Yürüyüşe AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile binlerce vatandaş katıldı. Osmancık’ta eski hükümet meydanında toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Vatan sana canım feda”, “Her Türk asker doğar”, “Ne mutlu Türk'üm diyene” sloganları attı.

Tekbir ve salavatlarla ilçe merkezinde yürüyüş yapan vatandaşlar daha sonra belediye önünde toplandı. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunmasını ardından Türk askeri için dua edildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör burada yaptığı konuşmada vatan ve millet meselesi için herkesin tek yumruk olması gerektiğini söyledi. Halka birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Gelgör “Türkiye’de bayrak ve toprak meselesi var. Biz hiçbir düşmana kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Hepimiz Mehmet’iz. Eli silah tutan, balta tutan, sopa tutan herkes toprağı ve vatanı için canını seve seve vermek zorundadır. Çünkü devlet, bayrak ve toprak meselesi için hepimiz tek yumruk olmak zorundayız ve olacağız. Cenabı Allah göklerden ay yıldızlı bayrağımızı, minarelerden ezanımızı eksik etmesin.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise yürüyüşe katılan halka teşekkür etti. İdlib’in ülkemizin sınır güvenliği için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Milletvekili Kaya “Acımız büyük. Ancak bu acı bizim içimizdeki kini, bizim içimizdeki vatan sevgisini, bayrak sevgisini her an biraz daha artırıyor. Dünyadaki tüm emperyalistler, Siyonizm ve bunların uşakları Türkiye’yi güneyinden kuşatıp, Türkiye’nin güneyinde bir terör devleti kurdurup, kısa ömürlü bu terör devletinden sonra da orayı, kendini dünyanın sahibi sanan İsrail’e teslim etmek istiyorlar.

Biz de Türk milleti olarak Anadolu’da kiracı olmadığımızı, 1071’de bu vatanın tapusunu kanlarımızla aldığımızı onlara göstermek için İdlib’deyiz. Biz Türk vatanını, Türk yurdunu, Anadolu’yu korumak için İdlib’deyiz. İdlib’de geri dönüşümüz yok. Hepimiz şehit olsak da bu vatanı korumak için sonuna kadar savaşacağız. Cepheden gelen son haberlere göre rejim güçleri çekilmek için fırsat gözlüyor. Kaçıyorlar ama kahraman Mehmetçiğimiz müsaade etmiyor. Bu güne kadar 2 bin 200 tane haini, katili mezarlarına gömdük oraya. İnşallah bundan sonra da devletimizin gücüyle, milletimizin gücüyle, sizlerin gücünüzle bu harekât devam edecek.” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)