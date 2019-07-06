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Şehir içinde anız yangını

Çorum’un Osmancık ilçesinde çıkan anız yangını çevredeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Şehir içinde anız yangını

Çorum’un Osmancık ilçesinde çıkan anız yangını çevredeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:52
Şehir içinde anız yangını

Yangın, Yeşilçatma Mahallesi İstanbul-Samsun D-100 yolu kenarında bulunan otluk alanda çıktı. Araçların geçişi sırasında bilinçsizce yola atılan sigara izmaritinden çıktığı sanılan anız yangını, çevredeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Osmancık D-100 karayolu kenarında bulunan boş tarladaki otların yandığını gören duyarlı vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Yangın yerine kısa sürede gelen Osmancık Belediyesine ait itfaiye ekibi, yangını büyümeden ve çevredeki evlere sıçramadan müdahale ederek söndürdü. Çevredeki vatandaşlar yangının evlerine sıçraması ihtimaline karşılık endişeli ve korkulu anlar yaşadı. İtfaiye görevlileri, “havanın sıcak ve rüzgârlı olması bir faciayı davetiye getirebilirdi” dedi.

Vatandaşlara havanın sıcak gittiği şu günlerde yere izmarit atmamaları ve piknikteki ateşlerin mutlaka söndürülmesini uyarılarında bulunuldu. Yetkililer, bilhassa piknik yerlerinde ateşin iyice söndürüldüğünden emin olunmasını istedi.

Öte yandan Uğurludağ Kırköy’de ikamet eden M.Y isimli kişi de kendisine ait araziyi kullanılabilir hale getirmek amacıyla anız yaktığı tespit edilerek gerekli idari yaptırım kararı uygulanmak üzere olay ile ilgili tutanak tutuldu.

(Mustafa ULUSOY)

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