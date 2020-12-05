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Sanayi Kavşağı'nda trafik kazası

Çorum’un Osmancık ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Osmancık 05.12.2020, 01:59
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Sanayi Kavşağı'nda trafik kazası

Kaza Osmancık ilçesi İstanbul – Samsun D-100 karayolu Osmancık Küçük Sanayi Kavşağı'nda yaşandı. Alınan bilgilere göre tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle sanayi kavşağında iki otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde bulunanlar yaralanırken, araçlarda da maddi hasarlar meydana geldi.

Olay yerine trafik polisleri, 112 acil ambulans ve karayolları ekipleri sevk edilirken, trafik polisleri kaza yerinde önlem alarak işaretleme yaptı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Mustafa Ulusoy)

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