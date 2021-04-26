Ruhsatsız silah ele geçirildi

Alınan bilgeye göre Osmancık’ta bir köyde yapılan aramada ruhsatsız silah ve fişeğini ele geçirdi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı; ruhsatsız silah ticareti yapan şahısların tespiti, ateşli silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilen olayların önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Osmancık’ta bir köyde 23 Nisan günü şüpheli bir kişiye ait araçta, bomba arama köpeği Faly marifetiyle yapılan aramada; (2) adet ruhsatsız tabanca, (2) adet tabanca şarjörü ve (4) adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Yakalanan şansın adli işlemlerin devam ettiği ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız süreceği belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

