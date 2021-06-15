Recep Aker tekrar aday

S.S. Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin 2018-2019-2020 yılları Olağan genel kurulu 06 Temmuz 2021 Salı günü saat 11.00’de yapılacak. Recep Aker'in tekrar aday olduğu genel kurul Saray Düğün Salonu (Salon 1), Gürleyik Mahallesi, Ergenekon Caddesi No:74, Osmancık/Çorum adresinde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ise 13 Temmuz ‘da aynı yer ve saatte yapılacak.

Divanın seçimi, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak kongrede 2018-2019-2020 Yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması, 2018-2019-2020 Yıllarına ait Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması, okunan raporların ve hesapların müzakere edilerek kabul veya reddi hakkında karar alınması ile devam ederken, Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesine geçilecek.

Kongrede 14 Kasım 2018 Tarih ve 2018/09 sayılı TESKOMB Genelgesi kapsamında gecikme faiz oranın % 20 ye düşürülerek uygulanmasının genel kurulun onayına sunulmasının ardından takipteki alacakların yeniden yapılandırılması kapsamında yapılandırılan alacakların genel kurulun bilgi ve onayına sunulması ve yeni yönetim ile denetim kurulunun seçimi gerçekleştirilecek.

(Haber Merkezi)

