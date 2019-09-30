Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 27°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105451
ALTIN
269.446
DOLAR
5.6475
STERLİN
6.9406
EURO
6.1534

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Çorum Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen motokros gösterileri nefesleri kesti. 

Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

Çorum Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında düzenlenen motokros gösterileri nefesleri kesti. 

30 Eylül 2019 Pazartesi 15:06
Pirinç festivalinde motokros gösterileri büyüledi

At yarışları mevkisinde gerçekleştirilen ve teknik, beceri, cesaret ile dengenin öne çıktığı gösteride motokrosçular yaptıkları zorlu hareketlerle yarış severleri adeta büyüledi. Türkiye’nin çeşitli illerinden 17 sporcunun katıldığı etkinlik sonunda vatandaşlar sporcuları ayakta alkışladı. 
Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, festivalin bu yıl ilk defa gerçekleştirildiğini belirterek, yaklaşık 10 gün sürecek festivalde çok sayıda etkinliğin yer aldığını söyledi. 


Etkinlikler kapsamında motor gösterilerinin yer aldığını hatırlatan Alkan, “Bugün ki gösterilerde 17 tane motosikletçimiz yer alıyor. Hem Osmancık hem de çevreden illerden gelen motor tutkunları burada yarışıyorlar. Amacımız uzun zamandır yapılmamış bu etkinlikle 7 den 77 ye tüm vatandaşların eğlenmelerini amaçlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yapılan festivalin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 


Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de, 5 yıldır aradan sonra Pırlanta Pirinç Festivali’ni tekrar düzenlediklerini ifade etti. 
Festivalin bundan sonra geleneksel olarak her yıl düzenleneceğini dile getiren Gelgör, “Pirinç festivali öncesinde gençlerimizin motokros ve off road yarışları olması için talepleri oldu. Bizde gençlerimizi kırmayarak bu isteklerini yerine getiriyoruz. Coşku dolu bir kalabalık ile birlikte motokros yarışlarını gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde halk konserlerimiz ile at yarışlarımız olacak. Pirinç denilince Osmancık akla geliyor. Osmancık pirinci Türkiye değil dünyada markalaşmıştır. Patenti Osmancık Belediyesine aittir. Bundan sonra Osmancık Pirinç Festivali devam edecek. Kazasız belasız inşallah bu festivalimizi tamamlayacağız” ifadelerini kullandı. 


Gösteriler sonunda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından plaket verildi. 
Programa Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Ceyhun Ayvazoğlu ve vatandaşlar katıldı. 

İlgili Haberler
Osmancık’ta nefes kesen off-road gösterisi
Osmancık’ta nefes kesen off-road gösterisi
Dernekler denetleniyor
Dernekler denetleniyor
Osmancık “Pirinç Festivali” başladı
Osmancık “Pirinç Festivali” başladı
Önlisans’tan Lisans programına geçtiler
Önlisans’tan Lisans programına geçtiler
Gelgör’den festival daveti
Gelgör’den festival daveti
Osmancık Belediyesi’nden yeni annelere hediye
Osmancık Belediyesi’nden yeni annelere hediye
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim