Pazara giden küçük kıza otomobil çarptı

Ambulansla hastaneye kaldırılan kız çocuğu tedavi altına alındı. Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Güney Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Annesiyle birlikte semt pazarına giden Dilek Salman, pazar dönüşü evlerine giderken karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Mehmet D.’nin kullandığı 19 UH 030 plakalı otomobil, küçük kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan çocuk, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Dilek Salman'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.