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Parktaki ışıklı levhalar kırıldı

Osmancık’ta şehit ismi verilen parklara dikilmiş ışıklı totemleri kırarak içerisindeki led lambaları çalan sorumsuz kişi ve kişilere vatandaşlar tepki gösterdi.

Parktaki ışıklı levhalar kırıldı

Osmancık’ta şehit ismi verilen parklara dikilmiş ışıklı totemleri kırarak içerisindeki led lambaları çalan sorumsuz kişi ve kişilere vatandaşlar tepki gösterdi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:52
Parktaki ışıklı levhalar kırıldı

Koyunbaba Mahallesi'nde bulunan Şehit Muzaffer Karaca’nın ismini taşıyan parkta, şehit ismini taşıyan ışıklı totemin kırılması Osmancık halkına yakışmayan bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, Belediye’nin hummalı çalışmaları ile ilçeyi güzelleştirmek adına yapılan ve şehitlerin adlarını4n verildiği parklardaki totem ve tabelaların, bazı sorumsuz kişi veya kişilerce kırılmasına anlam veremediler.

Aynı olayın daha önceleri de başka parklarda meydana geldiğini dile getiren vatandaşlar bu ışıklı totemlerin içindeki led lambaları çalmak için levhayı kırmış olabileceklerini iddia ettiler. Çevrede ikamet eden vatandaşlar, yetkililerden bu saygısızlığa bir an önce önlem almaları ve gerekli işlemlerin yapılmasını istediler.

Vatandaşlar, “Yetkililerden, parklardaki bu tabelaları kıranlar ve zarar verenler hakkında işlem yapılmasını istiyoruz.” diyerek tepkilerini belirttiler.

(Mustafa ULUSOY)

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