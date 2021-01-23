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Panoda çıkan yangın korkuttu

Osmancık’ta bir evin su saatlerinin panosunda çıkan yangın son anda söndürüldü.

Osmancık 23.01.2021, 00:11
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Panoda çıkan yangın korkuttu

Cumhuriyet Mahallesi Göktürk Sokakta bulunan evin su saatlerinin geçtiği panosunda yangın çıktı. Su saatleri donmasın diye izolasyon yapılan saatin panosu bilinmeyen bir nedenle yanmaya ve içerisinde dumanlar çıkmaya başladı. Dumanı gören evde ikamet edenler hemen Osmancık Belediyesi İtfaiyesini aradı.

Yangının başladığı ikamete gelen itfaiye ekipleri dumanın çıktığı panonun kapağını açarak içerisinde bulunan yalıtım maddelerini dışarıya çıkarttılar. Tazyikli su ile yanan malzemelere müdahale edilerek söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği yangın eve sıçramadan anında söndürüldü.

(Mustafa ULUSOY)

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