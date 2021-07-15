Özel yetenek sınavında İkra Helva'dan birincilik

İkra Helva'nın istediği bölümü birincilikle bitirmenin gururunu yaşıyor. Sınava hazırlayan öğretmeni Mustafa Kınıklı'ya teşekkür eden İkra Helva ve ailesi; eğitim sürecinde bu başarıya giden yolda büyük emek sarfeden Kınıklı'ya istediği bölümü kazanmakta büyük katkısı olduğunu belirterek bir kez daha teşekkür etti.

Öğrenciyi sosyal medya hesabından tebrik eden Mustafa Kınıklı ise “Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavını 1. olarak kazanan öğrencim İkra Helva'yı tebrik ediyor, yeni eğitim öğretim hayatında başarılar diliyorum” görüşlerine yer verdi.

(Ömür SOYTEMİZ)

