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Otomobille motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Çorum’un Osmancık ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı 1 kız çocuğu yaralandı.

Osmancık 14.10.2020, 18:40 14.10.2020, 18:42
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Otomobille motosiklet çarpıştı 2 yaralı

Kaza Osmancık Yeni Mahalle Sadri Turan Caddesi ile Lise Caddesinin kesiştiği ilçe tarım kavşağında meydana geldi. Kavşakta otomobille iddialara göre motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ile 1 kız çocuğu yaralandı. Çevrede kazayı gören duyarlı vatandaşlar kaza yerine ambulans ve polis ekiplerini çağırdılar.

Kaza yerine gelen ambulans görevlililerinin kazazedelere kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis soruşturmasını sürdürüyor.

(Mustafa ULUSOY)

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