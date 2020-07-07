Alınan bilgilere göre İstanbul-Samsun D-100 karayolu Akyazı Köyü Dereboğazı mevkisinde yaşanan kazada bir TIR önüne çıkan otomobili 30 metre sürükledi.

Olay yerine gelen trafik polisleri yolda önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Otomobilde bulunan ve hafif yaralanan ailenin ölümden döndüğü öğrenildi.

(Mustafa ULUSOY)