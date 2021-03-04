Otomobil TIR’a çarptı

Kaza Samsun-İstanbul D-100 Karayolu Kamil ışıklı kavşağında meydana geldi. İddialara göre; Samsun yönünden gelip İstanbul yönüne giden hayvan yüklü TIR’ın kendisine yanan kırmızı ışıkta duramaması nedeniyle ışık ihlali yapınca, kendisine yeşil ışık yayan 35 HAL 66 plakalı otomobil Kamil Işıklı kavşakta yolunu kesen TIR’a yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin içinde yolcu olarak bulunanlar ve çocuklar yaralanırken aracın ön tarafında maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 acil görevlileri olaya müdahale ettiler. Yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılıncaya kadar Samsun-İstanbul D-100 Karayolu Kamil Kamil ışıklı kavşağında sıkı önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Haber Merkezi)

