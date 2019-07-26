Otomobil TIR’a arkadan çarptı

Alınan bilgiye göre geçtiğimiz gün Osmancık D-100 Karayolu Yenidanişment köyü mevkiinde öğlen saatlerinde yaşanan kazada Samsun ili istikametinden Sakarya ili istikametine seyir halinde olan Ş.A.(50) yönetimindeki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle aynı istikamete seyir halinde olan U.K.(28) yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan C.E.A.(53) ve Ö.E.(16) isimli şahıslar hayati tehlike olmayacak şekilde yaralandı. Yaralılar Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)