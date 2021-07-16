Otomobil TIR’a arkadan çarptı

Kaza önceki gün İstanbul-Samsun D-100 karayolu Osmancık’a 5 kilometre kala Durucasu köyü mevkisinde meydana geldi.

İstanbul’dan Samsun istikametine giden 34 AE 6510 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği nedeniyle sollamak istediği önündeki seyreden TIR’a arka yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir an TIR dorsesi dengesi bozuldu fakat devrilmezken otomobilin sağ tekerleği ve çamurluğunda hasar oluştu. Sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen polis ekipleri başka kaza olmaması için yolda önlem aldı.

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

(Haber Merkezi)

