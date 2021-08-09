Otomobil, TIR'a çarptı: 1 yaralı

Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kargı’dan Osmancık istikametine seyir halinde olan İsmail Artan (30) yönetimindeki 31 KLE 12 plakalı TIR Asya Kavşağı’nda kırmızı ışıkta durdu. Duran tırı fark edemeyen ve yağış nedeniyle zeminin kaygan olmasından dolayı duramayan Celalettin Erikci (78) yönetimindeki 35 MDJ 90 plakalı otomobil TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Celalettin Erikci olay yerine çağırılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından bölge trafik ekipleri tarafından D-100 karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.