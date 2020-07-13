Otomobil takla attı

Çorum’dan Osmancık istikametine giden 19 ABF 783 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla atarak tarlaya girdi.

Şans eseri düz şekilde durabilen araçta bulunan yaralılara yoldan geçen araç sürücüleri müdahale ederek ambulans çağırdılar. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Mustafa ULUSOY)