Otomobil takla attı
Çorum-Osmancık kara yolunda yoldan çıkan otomobil takla attı. Kaza, Çorum-Osmancık karayolunun 4. kilometresi Çatak yol ayrımı yakınlarında meydana geldi.
Osmancık 13.07.2020, 19:38
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Çorum’dan Osmancık istikametine giden 19 ABF 783 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil takla atarak tarlaya girdi.
Şans eseri düz şekilde durabilen araçta bulunan yaralılara yoldan geçen araç sürücüleri müdahale ederek ambulans çağırdılar. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(Mustafa ULUSOY)
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