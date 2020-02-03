Otomobil takla attı

Kaza önceki gün Samsun-İstanbul D-100 karayolu Osmancık ilçesine 5 kilometre kala Çiftlikler Mahallesi Damatoğlu Çiftliği mevkisinde meydana geldi.

Samsun istikametinden İstanbul yönüne giden sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 67 AAY 479 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak takla atıp şarampole ters döndü.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gele polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(Mustafa ULUSOY)