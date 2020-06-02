Otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Olay Osmancık yolu Pınarcık Köyü girişinde meydana geldi. Köylülerin ihbarı üzerine bir aracındere yatağında yandığını gören köylüler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi.

sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Söndürülen ve hurda yığını haline gelen araç içerisinden bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemede yanan kişinin RecepMolozoğluolduğu tespit edildi.

Kazada yanarak ölen otomobil sürücüsünün cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.