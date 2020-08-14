Otomobil su kanalına düştü

Çorum’un Osmancık ilçesi’nde su kanalına düşen otomobil ters döndü.

Osmancık 14.08.2020, 20:44 14.08.2020, 20:44
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Otomobil su kanalına düştü

Kaza gece saatlerinde Çorum-Osmancık karayolu Osmancık’a 4 kilometre kala Çengel Kaya mevkisi tuğla fabrikaları önünde meydana geldi.

Çorum istikametinden Osmancık yönüne giden otomobil sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle virajı alamayarak yolun sağında bulunan sulama kanalına düştü. Kazada araç içerisindekiler kendi imkanları ile araç içerisinden dışarı çıkmaya çalıştı.

Kaza yerine çağrılan ambulanslarla yaralılar Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kanala düşen otomobil kaza yerine gelen kurtarıcı vinç yardımıyla kanaldan çıkarılıp, çekiciyle kaza yerinden götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa ULUSOY)

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