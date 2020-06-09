Otomobil şarampole devrildi: 1’i ağır 5 kişi yaralı

Kaza önceki akşam İstanbul-Samsun D-100 karayolu Osmancık’a 1 km kala Kurupınar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden 49 yaşındaki Harun Y. yönetiminde ki 42 E 9551 plakalı hafif ticari araç Kurupınar mevkisine geldiğinde sürücüsünün dikkatsiz ve tedbirsizliği nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkıp yol kenarında bulunan beton kanalete çarparak şarampole devrildi.

Meydana gelen trafik kazasını gören çevredeki vatandaşlar ve yolda seyir halindeki diğer araç sürücüleri telefonla 155 polis, 112 ambulans ve 110 itfaiyeyi arayıp kazayı bildirdiler. Kaza yerine intikal eden Bölge trafik ekipleri, ambulans görevlileri ve Osmancık Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışmış sürücü ve yolcuları araç içerisinden çıkarttılar.

Kazada sürücü Harun Y. ile birlikte aynı aileden Ömer Y.(75), Güldane Y. (56), Başak G. (18) Kazada ağır yaralı olan 70 yaşındaki Şemsi Y. dışarı çıkartılıp ilk müdahalesi sedye üzerinde yapıldıktan sonra kazazedeler kaza yerine gelen çok sayıda ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmancık Bölge Trafik Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise İstanbul-Samsun D-100 Karayolu’nu bur süre trafiği kapattı. Karayolundaki otomobil kaldırılınca trafik akışı yeniden sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mustafa ULUSOY)