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Otomobil kırmızı ışıkta duramadı

Çorum’un Osmancık ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan otomobil önündeki otomobile çarptı.

Osmancık 25.07.2021, 18:23
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Otomobil kırmızı ışıkta duramadı

Kaza Çorum'un Osmancık ilçesi İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Çorum yol kavşağında meydana geldi.
İstanbul yönünden Samsun istikametine giden 19 ABY 504 plakalı otomobil  sürücüsünün bir anlık dalgınlığı neticesinde önünde kırmızı ışıkta duran 34 BLC 52 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle çarpan otomobilin hava yastıkları açılırken diğer otomobilin arka tamponunda hasar meydana geldi. Tutulan kaza raporunun ardından kazaya karışan araçlar kaza yerinden çekildi.
(Haber Merkezi)
 

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