Otomobil kırmızı ışıkta duramadı: 4 kişi yaralı
Çorum’un Osmancık ilçesinde kırmızı ışıkta duramayan otomobil önündeki otomobile çarptı.
Osmancık 29.06.2020, 19:28
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Edinilen bilgilere göre kaza İstanbul-Samsun D-100 karayolu Osmancık ilçe çıkışı Çorum yolu ışıklı kavşağında meydana geldi.
İstanbul yönünden Samsun istikametine giden otomobil kırmızı ışıkta duramayarak önünde aynı yöne gitmekte kırmızı ışıkta durmuş olan otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(Mustafa ULUSOY)
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