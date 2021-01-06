Otomobil kanala uçtu

Kaza Samsun-İstanbul D-100 karayolu Kalinsa köyü yakınlarında meydana geldi. H.Ö. (41) yönetimindeki 34 LY 8144 plakalı otomobil sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak yolun sağ tarafında bulunan şarampolden geçip çeltik sulama kanalına düştü.

Kış nedeniyle tarlalara su verilmediği için kanalda su bulunmaması, otomobil sürücüsü ve içinde yolcu olarak bulunanlar ölümden döndüler. Görenleri hayrete düşüren kazada kazazedelerin hafif sıyrıklarla kazayı atlatmaları yoldan geçen diğer sürücüler ve kazayı gören vatandaşlar tarafından hayretle karşılandı.

Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik polisleri yolda gerekli önlemler altında kaza yapan otomobil vinç yardımıyla düştüğü su kanalından çıkarıldı. Kazayla ilgili rapor tutuldu, soruşturma sürüyor.

(Mustafa ULUSOY)