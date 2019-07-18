Otomobil ile bisiklet çarpıştı

Kaza Samsun-İstanbul D-100 karayolu Ömer Derindere Bulvarı Esentepe Mahallesi Devlet Hastanesi yakınındaki yaya geçidinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre Z.A., (44) yönetimindeki otomobil yaya geçidindeki Y. A., (53) yönetimindeki bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dengesine kaybederek yere düşen bisiklet sürücüsü Y.A., yaralandı. Yaralı ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.
(Mustafa ULUSOY)