Otomobil devrildi

Alınan bilgiye göre önceki gün gece yarısında yaşanan kazada Osmancık İlçesi istikametinden Çorum ili istikametine seyir halinde bulunan AÇ.(45) isimli erkek şahıs yönetimindeki otomobil, yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Hayati tehlikesi olmayan yaralı sağlık ekipleri tarafından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)