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Otomobil dereye uçtu
İskilip-Osmancık Karayolu üzerinde bulunan Kozveren köprüsünde bir otomobil kar yağışı nedeniyle meydana gelen buzlanma sonucu dereye uçtu.
Osmancık 16.02.2021, 22:41
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Alınan bilgiye göre kötü hava koşulları kazaları da beraberinde getirdi. İskilip-Osmancık karayolu üzerinde seyir halinde bulunan R.B yönetimindeki bir araç da dereye uçtu. Araç sürücüsü R.B. (35) çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak olay yerine gelen ambulans ile İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Dereye uçan otomobil ise vinç yardımıyla çıkartılırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
(Haber Merkezi)
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