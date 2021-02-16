Otomobil dereye uçtu

Alınan bilgiye göre kötü hava koşulları kazaları da beraberinde getirdi. İskilip-Osmancık karayolu üzerinde seyir halinde bulunan R.B yönetimindeki bir araç da dereye uçtu. Araç sürücüsü R.B. (35) çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak olay yerine gelen ambulans ile İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dereye uçan otomobil ise vinç yardımıyla çıkartılırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)