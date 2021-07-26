Otomobil bariyere çarparak yoldan çıktı

Çorum’un Osmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarparak yoldan çıkan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Kızıltepe Köyü Mevkiisinde meydana geldi.

İstanbul yönünden Samsun istikametine giden N.K. isimli şahıs sevk ve idaresindeki 55 ZB 557 plakalı otomobil N.K. (20) yönetimindeki 55 ZB 557 plakalı otomobil sürücüsünün tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta bariyere çarpıp yoldan çıktı.

Meydana gelen trafik kazasında sürücü N.K. ile araçta yolcu olarak bulunan aynı aileden A.K. (45), N.K.(14),, K.K. (7) yaralandılar. Yaralıların olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Mustafa ULUSOY)

