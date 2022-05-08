Otobüsün çarptığı otomobilde 6 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Giresun’dan Sakarya’ya gitmekte olan Yakup Şimşek (38) yönetimindeki 28 EE 365 Plakalı otomobil D100 Karayolu üzerinde seyir halindeyken, Osmancık Karaçay Mevkiine geldiği sırada yakında bulunan mola bitiminde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 60 TK 666 plakalı yolcu otobüsünün tesisten çıkışı sonrası İstanbul İstikametindeki şeride kontrolsüz bir şekilde girmesi sonucu çarpıştılar. Çarpışma sonrası otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü Yakup Şimşek ve yolcu olarak bulunan Leyla Şimşek (37), Ceren Tuana Şimşek (13), Cemre Şimşek (8), Emin Yıldız (45), Dilek Yıldız (38) yaralandılar. Meydana gelen çarpışmada otobüs yolcularında herhangi bir yaralanma olmazken, otobüste küçük boyutlu hasar meydana geldi.

Araç içinde sıkışan yaralılar olay yerine çağırılan kaza kırım ekibi tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk acil müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Yaralılardan Yakup Şimşek, Leyla Şimşek, Ceren Tuana Şimşek durumları ciddiyetini koruduğu için Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiler.

Kaza sonrası D100 Karayolu Osmancık İstanbul istikameti şeritte uzun araç kuyruğu oluştu. Kazalı araçların yoldan çekilmesi ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.