OSMİAD’da Fatih Ergün yeniden başkanlığa seçildi

Osmancık İş Adamları Derneği’nin (OSMİAD) olağan genel kurulunda Dernek Başkanı Fatih Ergün oybirliğiyle tekrar başkanlığa seçildi. Derneğin Genel Kurulu Şehit Mustafa Ayna Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi. Genel kurula Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci de katıldı.

Genel Kurulda Divan Heyetine Selim Bilge, İzzet Karakaş ve Mustafa Boyacı seçildi. Dernek Başkanı Fatih Ergün’ün açılış konuşması ve geçmiş dönemin raporlarının okunmasının ardından seçime geçildi.

Yapılan Seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığına Fatih Ergün tekrar seçildi. Yönetim Kuruluna ise Sezgin Kaya, Mahmut Atmaca, Erdal Kanıtemiz, Yüksel Çapar, Birtan Küçükali ve Oğuz Adıyaman seçildi. Denetim Kurulu da Selami Çaylak, Recep Çelik ve Lütfullah Çuhacı’dan oluştu.

OSMİAD Başkanı Fatih Ergün derneğin 2008 yılında ilçenin ekonomisine büyük katkı veren iş adamları tarafından kurulduğunu belirtti. Kurulduğu günden bu güne kadar yapılan çalışmalarla OSMİAD’ın büyük bir misyon üstlendiğini ifade eden Ergün, gelecek dönemde derneğin etkinliğini daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Fatih Ergün, Osmancıklı İş Adamları olarak ilçeyi ekonomik alanda daha üst seviyelere taşımaya çalıştıklarını belirterek, OSMİAD’ın tüm üyeleriyle birlik ve beraberlik içerisinde Osmancık’ın her alanda söz sahibi olması için mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

