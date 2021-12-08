Osmanlı dönemine ait mezar taşları restore ediliyor

İskilip Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon programı öğretim üyeleri Dr. Cemal Ekin, Dr. Doğan Koşan ve öğrencileri tarafından İskilip Belediyesinin de desteğiyle yürütülen çalışma kapsamında Hacı Kârani mezarlığında bulunan Osmanlı dönemi mezar taşlarının tespit, bakım-onarım ve tasnif çalışmaları yapılacak.

İskilip MYO’dan konuya ilişkin yapılan açıklama da, “Mezar taşları yapıldıkları dönemin toplumsal, kültürel yaşamını ve sanatsal beğeni düzeyin gösteren tarihi belge niteliğindedir. Günümüze kadar korunabildiği ölçüde gelmiş olsa da, bugün kendi kaderine terkedilmiştir. Taşların zamanla kimisi kırılmış, yerleri değişmiş ya da toprak seviyesinin yükselmesi ile mezar yerleri kaybolmaya yüz tutmuş durumdadır. Mezar taşlarının restorasyonu kapsamda mekanik ve kimyasal temizleme, sağlamlaştırma ve bütünleme uygulamalarıyla korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır. Bu çalışma sadece bakım, onarım ve ihya çalışması değil; aynı zamanda mezar taşlarının tespit ve tasnif çalışmasıdır. Mezar kitâbelerindeki ifadelerin anlattığı edebi özelliklerinin de araştırılarak yayına dönüştürülmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.